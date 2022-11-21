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Bursa'da okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Bursa'da lodos tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil?

21.11.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar tatil mi sorusu kötü hava koşulları nedeniyle sorgulanıyor. 21 Kasım Pazartesi günü Çanakkale'de okullar tatil edilmişti. Bursa ve İstanbul gibi illerde devam eden yoğun lodos sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Bursa'da lodos tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil?

Bursa'da okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Bursa'da lodos tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil?

İstanbul, Bursa ve bazı illerde kötü hava koşulları devam ediyor. Bu gelişme sonrası öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları okulların tatil olması hakkında araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, Yarın okul var mı? 22 Kasım Salı okullar tatil mi? İşte yanıtı...

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da olumsuz hava koşulları devam ediyor. Bu gelişmenin ardından Bursa'da okullar tatil olacak mı merak edilmişti. Henüz Bursa'da okulların tatil olduğu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bilgi geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime 21 Kasım Pazartesi günü bir gün ara verildi. Çanakkale'de 22 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

İstanbul'da bugünkü lodos nedeniyle yarın okullar tatil olur mu merak ediliyor. Yarın İstanbul'da okulların tatil olduğu yönünde resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yapılan terör saldırısı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu hafta Karkamış'ta bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

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