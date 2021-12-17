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Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

17.12.2021 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.

Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.

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