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Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

12.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra ve akşam seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun sabah seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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