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Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

BURSA HABERLERİ  | 11.04.2020 00:52 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu.

Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü.

Vatandaşların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere uymasıyla sokaklar sessizliğe büründü.

Eskişehir'de İki Eylül Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ve Eti Caddesi de sessizliğe büründü. Polis ekipleri cadde ve bulvarlarda önlem aldı. Sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için ekipler yaya ve araçlarla devriye gezdi.

Balıkesir'de de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar caddelerinin yasağın ardından boşaldığı gözlendi.

Öte yandan polis ekipleri ve bekçiler, kentte devriye gezerek kontrollerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ve Balıkesir Sokağa çıkma yasağı

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