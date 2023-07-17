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Bursa Festivali’nde yer çekimine meydan okuyan gösteri

17.07.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü dans topluluğu Sukhishvili, bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nde sergilediği gösteri ile adeta görsel şölene imza attı.

Bursa Festivali’nde yer çekimine meydan okuyan gösteri

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, izleyenlere sanat dolu yaz akşamları yaşatmaya devam ediyor.

Ünlü söz yazarı ve piyanist Karsu’nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte 14 Temmuz’da verdiği muhteşem konserin yankıları sürerken, festivalin ikinci konuğu ise dünyaca ünlü dans topluluğu Sukhishvili Georgian National Ballet oldu. Tüm gösteri boyunca şovlarıyla fizik kurallarını hiçe sayan dansçılar, adeta yer çekimine meydan okudu.

10 BİNDEN FAZLA PERFORMANS

5 kıtada 100’ü aşkın ülkede on binden fazla performansıyla dünyanın en iyi dans gruplarından biri olarak kabul edilen Sukhishvili, kostümleri, müzikleri ve koreografileriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Görsel efektler ve kendilerine özgün müzikleriyle, iki bölümden oluşan gösteride 70 dansçı, 17 farklı performansı Bursalı sanatseverler için sahneledi. Gösteriler sonunda BKSTV üyesi Nedim Bayram, Sukhishvili ekibine, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik ise etkinlik sponsoru Şahinkaya Okulları Kurucusu Rasim Şahinkaya ve Nebahat Şahinkaya’ya teşekkür plaketlerini sundu.
61. Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Sukhishvili’nin muhteşem gösterisinin ardından efsaneler Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Ümit Besen, yarın Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda Bursalılarla buluşacak.

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