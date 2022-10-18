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Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nda en iyi fotoğraflar seçildi

18.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nda en iyi fotoğraflar seçildi

Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nda en iyi fotoğraflar seçildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bursa'nın Lezzetleri ve Bursa Gastronomi Festivali" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nda kentin lezzetleri fotoğraflandı.

Bursa'nın değerlerini öne çıkarmak amacıyla lezzetlerinin görüntülendiği etkinlik, 22-25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

BUFSAD ve TFSF iş birliğiyle düzenlenen maratona 182 kişi katıldı. Bursa Gastronomi Festivali alanında kurulan yarışmanın jüri toplantısı 7 Ekim'de yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nezaket Tekin, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, küratör Fahrettin Beceren ile fotoğraf sanatçıları Hakan Aydın, Mehmet Ateş, Murat Pulat ve Özcan Şimşek'ten oluşan jüri, değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan fotoğrafları belirledi.

Yapılan değerlendirmede "Cantık" fotoğrafıyla birinci seçilen Halit Bozkuş, altın madalya ile 12 bin 500 TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. "Köfte" fotoğrafı ile ikinci olan Merve Ergin gümüş madalya ve 10 bin TL para ödülü, "Meyve zamanı" fotoğrafıyla üçüncü olan İffet Karaca da bronz madalya ve 7 bin 500 TL para ödülü kazandı.

Mansiyona değer görülen Ayşe Ayna "Şıra" isimli fotoğrafıyla, Gürsel Egemen Ergin "Köfteci7" adlı fotoğrafıyla, Şevki Karaca da "Deveci armudu" fotoğrafıyla 3 bin TL para ödülü aldı.

"Küçük saray pideli köfte" fotoğrafıyla Kurum Özel Ödülü'ne layık görülen Ahmet Turan Biter ile "Nektarin hasadı" fotoğrafıyla jüri özel ödülüne değer görülen Orhan Akça da 2 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nun ödül töreni ve sergi açılışı, kasım ayı içerisinde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gastronomi lezzet

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