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Bursa İnegöl’de 2 katlı bina alev alev yandı

İHA İHA
08.03.2024 11:32
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bina alev alev yanarken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa İnegöl’de 2 katlı bina alev alev yandı

Yangın, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Safir Sokak numara 7 adresinde bulunan 2 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Sevim S. (81) ile Kenan U. (18) ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

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