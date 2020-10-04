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Bursa Kent Meydanı’na ek meydan

BURSA HABERLERİ  | 04.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Bursa’da Kent Meydanı’nın doğu cephesinde yer alan ve görüntü kirliliğine yol açan 64 bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘kamulaştırılarak’ ortadan kaldırıldı.

Bursa’da Kent Meydanı’nın doğu cephesinde yer alan ve görüntü kirliliğine yol açan 64 bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘kamulaştırılarak’ ortadan kaldırıldı. Temizlenen alana, aslına uygun olarak meydan yapılacak.
Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan çarpık ve plansız yapılaşmanın neden olduğu görüntülerin ortadan kaldırılması için de yoğun çaba harcıyor. Geçtiğimiz ay İstanbul Caddesi üzerinde Beşyol Kavşağı yanındaki alanda kat karşılığı gerçekleştirilecek projede ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalayarak dönüşümün fitilini ateşleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İstanbul Caddesi’nin Kent Meydanı kavşağına cepheli alanda dönüşüm çalışmalarını tamamladı. İstanbul Caddesi ile 2. Bezen Sokağı arasında bulunan ve Uygulama İmar Planı’nda ‘meydan’ olarak görülen alan üzerindeki 64 plansız yapı ortadan kaldırıldı. Söz konusu yerde tescil harici kamusal alanda, genelde telefoncuların olduğu 67 adet dükkân tespit edildi. İlk olarak, bu dükkânlardan 22’si ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yıkım kararı alınarak, karar yerine getirildi. Geriye kalan 42 işletmenin yıkımı ise bugün gerçekleştirildi. 67 işletmeden 3’ünün ise süren davalar nedeniyle kamulaştırma işlemi ertelendi. Kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede görüntü kirliliği ile kent siluetini bozan yapılarla ilgili olarak, tahliye işlemleri tamamlanan 64 işletmenin yıkım işlemi de böylelikle tamamlanmış oldu.

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