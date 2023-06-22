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Bursa merkezli ruhsatsız silah operasyonu: 5 kişi tutuklandı

22.06.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa merkezli iki ilde ruhsatsız silah imal ve ticareti yapan 17 adrese operasyon düzenlendi.

Bursa merkezli ruhsatsız silah operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Operasyon çerçevesinde yapılan aramada; 26 adet ruhsatsız tabanca, 189 adet farklı çaplarda fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince yürütülen ruhsatsız silah imal ve ticareti çerçevesinde Bursa ve İstanbul’da 17 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda adım adım takip edilen 12 kişi adreslerinde yakalandı. 17 adreste yapılan aramada; 26 adet ruhsatsız tabanca ve 189 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 7’si ifadesinin ardından serbest kalırken; T.İ. (28), Y.C.E. (23), A.A. (24), E.Ç. (52) ve A.E. (50) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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