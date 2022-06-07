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Bursa merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 21 gözaltı

07.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları bir iş yerinde saymaları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle 16 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Paravan şirketler kurarak Gemlik ve İznik ilçelerinde iki inşaat firmasını telefonla arayan zanlılar, stoklarında çok miktarda inşaat demiri olduğunu ve bunları piyasa fiyatlarının altında satmak istediklerini söyledi. Şüphelilerin teklifini kabul eden firma yetkilileri, onlarla demirleri şantiyeye getirdikleri takdirde paraları hesaplarına havale edecekleri yönünde anlaştı.

Demir satan gerçek firmalarla ise alıcı olarak irtibata geçen zanlılar, ücretlerini teslimat anında ödeyeceklerini taahhüt edip inşaat firması yetkililerinin istediği miktardaki demirin mağdurlara ait şantiyelere gönderilmesini sağladı.

Firma yetkilileri, inşaat demirlerini şantiyede görünce, malların karşılığı olan paraları zanlıların kendilerine verdiği paravan şirketlere ait hesap numaralarına gönderdi.

Paraların demirleri getiren gerçek firma yerine şüphelilerin hesaplarına gönderdiklerini anlayan mağdurlar durumu polise bildirdi.

- 15 ilde 16 kişiyi dolandırmışlar

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle 15 ilde 16 kişiyi 6 milyon lira dolandırdıklarını tespit etti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından İstanbul, İzmir, Ankara ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütünün elebaşı O.G'nin de aralarında bulunduğu 21 zanlıya ait 23 ev, 4 araç ve 10 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 500 gram esrar, dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim kart, 27 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirleriyle alınan 4 araca mahkeme kararıyla el konuldu.

"Sazan sarmalı" yöntemiyle elde ettikleri paralarla lüks içinde yaşadıkları öğrenilen şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları bir iş yerinde sayması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gözaltına alınan 21 zanlının Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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