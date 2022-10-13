Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak hırsızlığının şüphelileri yakalandı

Bursa'daki iki metro durağında bulunan yürüyen merdivene ait metal kapakları çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, BursaRay Şehreküstü ve Merinos istasyonlarındaki olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki 75 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin S.Ç. (19) ve E.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan bu kişilerin, emniyette benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, çekçek ile istasyona gelen şüphelilerin, kapakları çaldıktan sonra uzaklaşması güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

BursaRay Şehreküstü ve Merinos istasyonlarında 8 Ekim'de yaşanan olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatılmış, istasyonların iki çıkışında yürüyen merdivenlerin elektronik aksamının üzerinde bulunan kapakların çalındığı tespit edilmişti.



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