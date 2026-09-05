Bursa Nilüfer En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Bursa Nilüfer'in en iyi anaokulları 2026 itibarıyla iki ana kanalda değerlendirilebilir. Bunlar; Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve eğitimi ücretsiz olan resmi anaokulları (Nilüfer Anaokulu, Ataevler Anaokulu, Beşevler Anaokulu ve Özlüce Anaokulu gibi) ile ilçe genelinde faaliyet gösteren MEB'e bağlı özel anaokullarıdır. Özel kurumlar ilçenin dört ayrı ekseninde kümelenmektedir: üniversite hattındaki Görükle, hızlı büyüyen konut bölgesi Özlüce, İzmir yolu üzerindeki Ataevler ve merkeze yakın Beşevler. Dolayısıyla Nilüfer'de en iyi seçenek tek bir kurum değil; ailenin bütçesine, oturduğu bölgeye ve tercih ettiği eğitim modeline göre değişmektedir.

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İşte bölge bölge, model model 2026 Bursa Nilüfer anaokulu rehberi...

NİLÜFER'DE ANAOKULU SEÇİMİ: NELERE DİKKAT ETMELİ? - 2026

Nilüfer, Bursa'da okul öncesi kurum arzının yoğunlaştığı ilçelerden biridir ve bu yoğunluk ilçeye eşit dağılmamıştır. Nilüfer anaokulu arayışında şu başlıklar öne çıkmaktadır:

Çalışma saatleri: İlçedeki kurumlar arasında belirgin fark vardır; kapanış saati 17.00 ile 20.00 arasında değişmektedir. Çalışan ebeveynler için uzatmalı program belirleyici bir kriterdir.

İlçedeki kurumlar arasında belirgin fark vardır; kapanış saati 17.00 ile 20.00 arasında değişmektedir. Çalışan ebeveynler için uzatmalı program belirleyici bir kriterdir. Bahçe ve doğa alanı: Nilüfer'in görece yeni yapılaşmış dokusu, İstanbul ilçelerine kıyasla daha geniş bahçeli kurumlara imkân tanımaktadır; hayvan barınağı, hobi bahçesi ve ekolojik tarım alanı sunan kurumlar bulunmaktadır.

Nilüfer'in görece yeni yapılaşmış dokusu, İstanbul ilçelerine kıyasla daha geniş bahçeli kurumlara imkân tanımaktadır; hayvan barınağı, hobi bahçesi ve ekolojik tarım alanı sunan kurumlar bulunmaktadır. Kademe devamlılığı: Anaokulundan liseye devam imkânı arıyorsanız kampüs bünyesindeki anaokullarını, butik ölçek arıyorsanız bağımsız kurumları değerlendirin.

Anaokulundan liseye devam imkânı arıyorsanız kampüs bünyesindeki anaokullarını, butik ölçek arıyorsanız bağımsız kurumları değerlendirin. Servis güzergâhı: İlçe geniş olduğundan, kurumun servis verdiği mahalleler listesi kayıttan önce sorulmalıdır.

EĞİTİM MODELİ, ÖĞRETMEN KALİTESİ VE SINIF MEVCUDU: 3 TEMEL KRİTER

Okul öncesi seçiminde belirleyici üç kriter şöyledir:

Eğitim modeli: Okulun MEB okul öncesi programını mı, yoksa buna ek olarak belirli bir yaklaşımı mı uyguladığı netleştirilmelidir. Modelin tabelada değil; sınıf düzeninde, materyallerde ve günlük akışta görünür olması gerekir. Öğretmen kalitesi: Okul öncesi öğretmenliği veya çocuk gelişimi mezunu, sirkülasyonu düşük bir kadro esastır. Öğretmenlerin mezuniyet alanı, kurumda kaç yıldır çalıştığı ve sınıfta yardımcı öğretmen bulunup bulunmadığı doğrudan sorulmalıdır. Sınıf mevcudu: Özel okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf mevcudu mevzuat gereği 20'yi aşamaz; kurumlar bu sınırın altında farklı rakamlar ilan edebilmektedir. Sınıf başına düşen yetişkin sayısı, bireysel ilginin en somut göstergesidir.

MEB LİSANSLI MI, ÖZEL Mİ? NİLÜFER'DE ANAOKULU TÜRLERİ

Nilüfer özel anaokulları ve kamu kurumları şu türlerde toplanır:

Resmi (devlet) anaokulları: Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67. maddesinin birinci fıkrasına göre okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir; ancak çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67. maddesinin birinci fıkrasına göre okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir; ancak çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Anasınıfları: Yönetmeliğe göre anasınıfı, eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıftır. Pratikte çoğunlukla ilkokullarda karşımıza çıkar, ancak yalnızca ilkokullarla sınırlı değildir. Resmi anasınıfları da aynı katkı payı rejimine tabidir.

Yönetmeliğe göre anasınıfı, eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıftır. Pratikte çoğunlukla ilkokullarda karşımıza çıkar, ancak yalnızca ilkokullarla sınırlı değildir. Resmi anasınıfları da aynı katkı payı rejimine tabidir. Bağımsız özel anaokulları: İlçedeki arzın büyük bölümünü zincire bağlı olmayan butik kurumlar oluşturmaktadır.

İlçedeki arzın büyük bölümünü zincire bağlı olmayan butik kurumlar oluşturmaktadır. Kampüs ve kolej anaokulları: Anaokulundan liseye devamlılık sunan kurumların okul öncesi birimleridir.

Anaokulundan liseye devamlılık sunan kurumların okul öncesi birimleridir. Üniversite anaokulu: Görükle Kampüsü içinde Uludağ Üniversitesi Anaokulu adıyla bir kurum bulunmaktadır. Üniversitenin işlettiği özel bir kuruluş değil, kampüs alanında yer alan MEB'e bağlı resmi bir anaokuludur.

BURSA NİLÜFER'İN EN İYİ ANAOKULLARI: MAHALLE BAZLI REHBER - 2026

GÖRÜKLE VE ÖZLÜCE'DEKİ EN İYİ ANAOKULLARI

Görükle, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün bulunduğu, akademisyen ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bölgedir. Bölgedeki kurumların adresleri ağırlıklı olarak Kurtuluş ve Görükle mahallelerine kayıtlıdır.

Özel Masal Şatosu Montessori Anaokulu

Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren kurum, tabelasında ve harita kayıtlarında "M.E.B. Özel Masal Şatosu Montessori Anaokulu" adıyla görünmektedir. Okul, kendi resmi sayfasında 3-6 yaş grubuna hizmet veren bir Montessori okulu olduğunu belirtmektedir. Görükle bölgesinde model adını doğrudan marka adında taşıyan sayılı okuldan biridir. Kurumun MEB nezdindeki resmi kayıt adı ticari adından farklı olabileceği için, kayıt öncesinde kurum kodu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden teyit edilmelidir.

Bölgede ayrıca Görükle Çocuk Akademisi, Özel Efe Sarp Anaokulu ve Görükle Final Okulları bünyesindeki okul öncesi birimi ile Görükle Kampüsü içinde resmi bir kurum olan Uludağ Üniversitesi Anaokulu faaliyet göstermektedir.

Özlüce, ilçenin hızlı büyüyen konut bölgelerindendir ve özel anaokulu arzının en yoğunlaştığı yerlerden biridir. Bölgedeki kurumların açık adresleri çoğunlukla 19 Mayıs Mahallesi'ne kayıtlıdır.

Özel Tohum Anaokulu

19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan kurum, kendi tanıtımına göre "Kök Pedagojisi" adını verdiği doğa, keşif ve gelişim temelli bir eğitim modeli uygulamaktadır. Okul; oyun grubu, anaokulu ve yetenek kulüpleri programlarının yanı sıra rehberlik hizmeti ile anne-baba atölyeleri sunduğunu belirtmektedir. Doğayı bir araç değil eğitimin kendisi olarak konumlandıran yaklaşımı ve veliyi sürecin aktif parçası hâline getiren iş birliği modeli, kurumun öne çıkardığı başlıklardır.

Özlüce çevresinde ayrıca Özel Sobe Anaokulu, Özel Özlüce Turuncu Mor Anaokulu, Özel Nilüfer Yaşam Paylaşım (Ya Pa) Anaokulu, Özel Özlüce Neşe Erberk Anaokulu ve Özel Artı Okulları Özlüce bünyesindeki okul öncesi birimi bulunmaktadır. Bölgede ayrıca Özlüce Anaokulu adıyla bir resmi kurum da hizmet vermektedir.

BEŞEVLER VE ATAEVLER'DEKİ TERCİH EDİLEN ANAOKULLARI

Ataevler, İzmir yolu paralelinde konumlanan ve ilçenin köklü kampüs okullarının bulunduğu bölgedir.

Emine Örnek Ataevler Anaokulu

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan anaokulu, kurumun kendi tanıtımına göre MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu programları esas almakta ve sınıflarını 18 kişilik olarak düzenlemektedir. Okulda açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, trafik pisti, bilişim teknolojileri sınıfı, spor salonu, havuz, müzik sınıfı, kütüphane, hayal odası ve aynalı atölye bulunmaktadır.

Anaokulu 2008 yılında iki dönümlük ayrı bir alan üzerine kurulmuştur; kurumun fen laboratuvarları, seramik atölyeleri, yarı olimpik yüzme havuzu ve ekolojik tarım alanı ise Bademli'deki ana yerleşkededir. Okulun kendi açıklamasına göre anaokulu öğrencileri bu birimlerden etkinlikler sırasında yararlanmakta; tarım alanında ekim, çapalama ve hasat gözlenmekte, yerleşkedeki hayvanların beslenmesine öğrenciler zaman zaman katılmaktadır. Marka bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri yer aldığı için anaokulundan liseye devamlılık arayan aileler için öne çıkan seçenektir.

Beşevler, merkeze yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla tercih edilen bir bölgedir. Bölgede Bursa Özel Akrida Anaokulu, Özel Nilüfer Akademisyen Anne Anaokulu ve Özel Bursa Hilal Anaokulu ile Beşevler Anaokulu bulunmaktadır.

Özel Nilüfer Minik Kelebekler Anaokulu

Beşevler bölgesindeki Kültür Mahallesi'nde faaliyet gösteren kurum, kendi tanıtımına göre Beşevler başta olmak üzere İhsaniye, Fethiye, Barış, Cumhuriyet, Işıktepe, 23 Nisan, Çamlıca, Konak, Alaaddinbey, Üçevler, Demirciler ve Çalı mahallelerine servis hizmeti sunmaktadır. Okul, sınıf mevcudunu en fazla 15 olarak belirtmekte ve her sınıfta usta öğreticinin yanında yardımcı öğretmen bulundurduğunu açıklamaktadır. Hafta içi çalışma saatleri 07.30-19.00 olarak duyurulmuştur; İngilizcenin yanı sıra İspanyolca ve Almanca seçmeli olarak sunulmaktadır.

NİLÜFER'DE MONTESSORİ, WALDORF VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMLI ANAOKULLARI

Bu üç yaklaşım, MEB okul öncesi programının yerine değil, çoğunlukla onunla birlikte uygulanan eğitim felsefeleridir. Nilüfer, Bursa'da alternatif model iddiası taşıyan kurumların yoğunlaştığı ilçelerdendir.

Montessori: Görükle'deki Özel Masal Şatosu Montessori Anaokulu, kendi resmi sayfasında 3-6 yaş Montessori okulu olarak tanımlanmaktadır.

Görükle'deki Özel Masal Şatosu Montessori Anaokulu, kendi resmi sayfasında 3-6 yaş Montessori okulu olarak tanımlanmaktadır. Doğa temelli yaklaşımlar: Özlüce'deki Tohum Anaokulu, kendi geliştirdiğini belirttiği "Kök Pedagojisi" modeliyle doğa ve keşif temelli bir program yürüttüğünü açıklamaktadır. Bu, klasik Waldorf veya Reggio Emilia programlarından ayrı, kuruma özgü bir modeldir.

Özlüce'deki Tohum Anaokulu, kendi geliştirdiğini belirttiği "Kök Pedagojisi" modeliyle doğa ve keşif temelli bir program yürüttüğünü açıklamaktadır. Bu, klasik Waldorf veya Reggio Emilia programlarından ayrı, kuruma özgü bir modeldir. Waldorf ve Reggio Emilia: İlçede bu iki modelden birini tam kapsamlı ve akredite biçimde uyguladığını resmi kanalından belgeleyen bir kuruma bu araştırma kapsamında rastlanmamıştır.

Alternatif model iddiasındaki her okulda sorulması gereken sorular şunlardır:

Öğretmenlerin ilgili yaklaşıma ait sertifikası bulunuyor mu, hangi kurumdan alınmış?

Montessori'de olduğu gibi karma yaş sınıfı (3-6 yaş bir arada) uygulanıyor mu?

Materyal envanteri tam mı, yoksa yalnızca birkaç materyal mi bulunuyor?

Kesintisiz çalışma döngüsü günde kaç dakika sürüyor?

Model, haftalık programın tamamına mı yoksa yalnızca belirli bir derse mi uygulanıyor?

BURSA NİLÜFER ANAOKULLARINDA EĞİTİM MODELLERİ: HANGİSİ ÇOCUĞUNUZA UYGUN? - 2026

OYUN TEMELLİ EĞİTİM: NİLÜFER'DE ÇOCUK GELİŞİMİNE ODAKLANAN ANAOKULLARI

MEB okul öncesi programının temelini oluşturan oyun temelli eğitim, ilçedeki resmi anaokullarında ve özel kurumların çoğunda esas alınmaktadır. Bu modeli değerlendirirken şunlara bakılmalıdır:

Serbest oyun ile yapılandırılmış etkinlik arasındaki denge,

Günlük açık hava süresi ve bahçe kullanımı; Nilüfer'de bu açıdan imkânlar geniştir, bazı kurumlar hobi bahçesi ve hayvan barınağı sunmaktadır,

Branş derslerinin haftalık programdaki ağırlığı; ilçedeki kurumlarda satranç, drama, müzik, bale, robotik kodlama ve mental aritmetik gibi başlıklar programa dahil edilebilmektedir,

Erken akademik baskı yerine gelişim odaklı gözlem ve düzenli veli raporlaması. Okul öncesi kurumlarında çocuğa yönelik hazırlanan Beceri Edinim Raporu veya Gelişim Raporu e-Okul sistemine işlenir ve her dönem sonunda bir örneği veliye verilir.

Okul öncesinde "başarı", okuma-yazmaya erken başlamak değil; özbakım becerileri, duygu düzenleme ve sosyal uyum gibi gelişim alanlarında ilerlemektir.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ANAOKULLARI: NİLÜFER'DE İKİDİLLİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

İlçede yabancı dil uygulaması kurumdan kuruma değişmektedir. Genel olarak üç model görülür:

Haftalık İngilizce dersi modeli: Türkçe akışa eklenen sınırlı saatli İngilizce etkinlikleri; en yaygın ve en ekonomik seçenektir. Çok dilli seçmeli model: İngilizcenin yanına ikinci bir yabancı dilin seçmeli olarak eklendiği yapıdır. Kültür Mahallesi'ndeki Minik Kelebekler Anaokulu, İngilizcenin yanı sıra İspanyolca ve Almancayı seçmeli olarak sunduğunu belirtmektedir. Tam ikidilli model: Sınıfta Türkçe ve İngilizce konuşan iki öğretmenin birlikte bulunduğu yapıdır ve ücret bakımından en üst gruptadır.

Etiketten çok uygulamaya bakılmalıdır. İngilizce öğretmeninin sınıfta geçirdiği haftalık saat ve dilin yemek, oyun, şarkı gibi geçişlere entegrasyonu doğrudan sorulmalıdır.

BURSA NİLÜFER ANAOKULU ÜCRETLERİ: 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

AYLIK EĞİTİM ÜCRETİ: TAM GÜN VE YARIM GÜN SEÇENEKLERİ

Resmi anaokullarında ve anasınıflarında alınacak tutar okulun kendi belirlediği bir rakam değildir. Yönetmeliğin 67. maddesine göre katkı payı, il katkı payı tespit komisyonunca nisan ayında tespit edilir ve valilik onayıyla kesinleşir. Aynı maddenin beşinci fıkrasına göre okul yönetimi, komisyonca belirlenen tavan ücreti aşmayacak şekilde aylık katkı payını belirler; karar okul müdürlüklerince velilere duyurulur ve çocuklara sunulmayan bir hizmet için veliden katkı payı talep edilemez. Tam gün ve yarım gün ayrımı resmi kurumlarda ücrete ayrı bir kalem olarak yansımaz; belirleyici olan çocuğun yemek hizmetinden yararlanıp yararlanmadığıdır. Özel kurumlarda ise tam gün ve yarım gün paketleri her okul tarafından ayrı fiyatlandırılır.

Kurum Türü 2026-2027 Ücret Esası Resmi anaokulu ve anasınıfı Eğitim ücretsiz; Bursa Valiliği onaylı tavanı aşmayan aylık katkı payı Özel anaokulu Kurumun kendi belirlediği ücret; komisyon kararına tabi değil

Not: Katkı payı tavanları her ilde ayrı belirlendiği için tek bir ülke geneli rakam yoktur; örneğin 2026-2027 için İstanbul'da yemek hizmetli katkı payı tavanı 3.200 TL, yemek hizmetsiz tavan ise 1.350 TL olarak açıklanmıştır. Bursa iline ait 2026-2027 tavan tutarına bu araştırma kapsamında resmi kaynaktan ulaşılamamıştır. Nilüfer'de geçerli tutar için Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü duyurusu ile okulun kendi bildirimi esas alınmalıdır. Özel anaokullarının ücretleri bu karara tabi değildir; güncel ücret için kurumun kendi fiyat listesi talep edilmelidir.

DEVLET DESTEĞİ VE ANAOKULU TEŞVİKLERİ: NİLÜFER'DE NASIL YARARLANILIR?

Okul öncesi maliyetini düşürmenin ilçedeki doğrulanmış yolları şunlardır:

Resmi anaokulları: Yönetmeliğin 67. maddesi gereği eğitim ücretsizdir. İlçede MEB sistemine kayıtlı internet sitesi bulunan resmi anaokulları şunlardır: Nilüfer Anaokulu, Ataevler Anaokulu, Beşevler Anaokulu, Özlüce Anaokulu, Uludağ Üniversitesi Anaokulu, İlkadım Anaokulu ve Milli İrade Anaokulu.

Yönetmeliğin 67. maddesi gereği eğitim ücretsizdir. İlçede MEB sistemine kayıtlı internet sitesi bulunan resmi anaokulları şunlardır: Nilüfer Anaokulu, Ataevler Anaokulu, Beşevler Anaokulu, Özlüce Anaokulu, Uludağ Üniversitesi Anaokulu, İlkadım Anaokulu ve Milli İrade Anaokulu. Anasınıfları: Bağımsız resmi anaokullarında kontenjan bulunamadığında, kayıt alanındaki okulun anasınıfı aynı ücret rejimiyle alternatif oluşturur.

Bağımsız resmi anaokullarında kontenjan bulunamadığında, kayıt alanındaki okulun anasınıfı aynı ücret rejimiyle alternatif oluşturur. Çocuk kulübü uygulaması: Nilüfer Anaokulu, kendi resmi duyurularında okul saatleri dışını kapsayan bir Çocuk Kulübü ile yaz okulu ön kayıt programı yürüttüğünü açıklamaktadır. Çalışan ebeveynler için özel kuruma alternatif olabilecek bir seçenektir.

Nilüfer Anaokulu, kendi resmi duyurularında okul saatleri dışını kapsayan bir Çocuk Kulübü ile yaz okulu ön kayıt programı yürüttüğünü açıklamaktadır. Çalışan ebeveynler için özel kuruma alternatif olabilecek bir seçenektir. Erken kayıt ve kardeş indirimleri: Özel kurumlar erken kayıt ve kardeş indirimi uygulayabilmektedir; ücrete servis ve yemeğin dahil olup olmadığı ayrıca netleştirilmelidir.

SSS: BURSA NİLÜFER ANAOKULLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

BURSA NİLÜFER'İN EN İYİ ANAOKULU HANGİSİ? 2026 EDİTÖR SEÇİMİ

Tek bir "en iyi" anaokulu ilan etmek doğru olmaz; okul öncesinde en iyi okul, çocuğun mizacına ve ailenin önceliklerine en uygun olandır. Bununla birlikte 2026 görünümünde öne çıkan seçenekler ihtiyaca göre şöyle ayrışmaktadır: doğa temelli ve butik ölçekli bir program arayanlar için Özlüce'deki Özel Tohum Anaokulu; anaokulundan liseye kesintisiz kampüs yapısı ve geniş fiziksel imkân önceliği olanlar için Ataevler'deki Emine Örnek Ataevler Anaokulu; düşük sınıf mevcudu, uzun çalışma saatleri ve geniş servis ağı arayan çalışan ebeveynler için Kültür Mahallesi'ndeki Özel Nilüfer Minik Kelebekler Anaokulu; Montessori yaklaşımı arayanlar için Görükle'deki Özel Masal Şatosu Montessori Anaokulu; bütçe önceliği olan aileler için ise ilçedeki resmi anaokulları ve anasınıfları.

Özel Tohum Anaokulu

Emine Örnek Ataevler Anaokulu

Özel Nilüfer Minik Kelebekler Anaokulu

NİLÜFER'DE ANAOKULU KAYIT DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kayıt takvimi kanala göre değişmektedir:

Resmi anaokulları ve anasınıfları: MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 28 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle güncellenen 11. maddesinin birinci fıkrasına göre resmî okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar ve e-Okul sistemi üzerinden, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak yapılır. Adres doğrulaması amacıyla veliden su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilir. Yaş kurallarını düzenleyen fıkraya göre ise kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır; okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı tamamlandıktan sonra, fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, anasınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara kayıtta öncelik tanınır.

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 28 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle güncellenen 11. maddesinin birinci fıkrasına göre resmî okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar ve e-Okul sistemi üzerinden, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak yapılır. Adres doğrulaması amacıyla veliden su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilir. Yaş kurallarını düzenleyen fıkraya göre ise kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır; okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı tamamlandıktan sonra, fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, anasınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara kayıtta öncelik tanınır. Özel anaokulları: Özel anaokullarına 36-68 aylık, özel anasınıflarına ise 45-68 aylık çocukların kaydı yapılır ve mevzuatta kayıtlar için zaman sınırlaması bulunmaz. Buna karşılık kurumların erken kayıt kampanyaları genellikle bahar aylarında açılır; kontenjanların erken dolduğu kurumlarda bekleme listesi uygulanabilir.

ANAOKULU SEÇMEDEN ÖNCE OKUL ZİYARETİ NASIL PLANLANIR?

Verimli bir okul ziyareti için şu adımlar izlenebilir:

Açık adresi ve kurum kaydını önceden doğrulayın: Nilüfer'de kurumlar semt adıyla anıldığı için, gideceğiniz okulun mahalle bazlı açık adresini randevu sırasında teyit edin. Tabeladaki ticari isim ile ruhsattaki isim farklı olabileceğinden kurumun resmi adını ve kurum kodunu da sorun. Ziyareti ders saatinde planlayın: Sınıfların gerçek akışını görmek, tanıtım turundan daha bilgilendiricidir. Çocuğunuzla birlikte gidin: Çocuğun ortama tepkisi en değerli veridir. Somut sorular hazırlayın: Sınıf mevcudu, yardımcı öğretmen bulunup bulunmadığı, öğretmen sirkülasyonu, hastalık politikası, yemek menüsü, servis güzergâhı ve ücrete dahil olmayan kalemler mutlaka sorulmalıdır. Sözleşmeyi inceleyin: Ücret artış koşulları, iptal-iade politikası ve devamsızlık uygulamaları kayıttan önce netleştirilmelidir.

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