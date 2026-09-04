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Öğretmenler için yeni dönem başlıyor! MEB önlük kararını duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin görev sırasında kullanacakları önlüklerin, eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu" hazırlandı.

Öğretmenler için yeni dönem başlıyor! MEB önlük kararını duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin önlük giymelerine yönelik uygulamaya, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da yer verildi. O dönem Bakanlıkça eğitim öğretim yılı başında yayımlanan genelgede öğretmenlerin, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesi istendi ve önlük tasarımı yapıldı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla bu yıl illere gönderilen “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu genelgede de öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giyecekleri vurgulandı.

Öğretmenler için yeni dönem başlıyor! MEB önlük kararını duyurdu 1

GENELGE KAPSAMINDA İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Bakanlıkça illere gönderilen yazıda, söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Ayrıca genelge ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın millî eğitim müdürlüklerince takip edilmesinin hükme bağlandığı kaydedilen yazıda, öğretmenlerin görevleri sırasında kullanacakları önlüklerde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tasarım, kullanım ve teknik özelliklere ilişkin standartlar belirlenerek Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu’nun hazırlandığı bildirildi.

Kılavuzda öğretmen önlüklerinin sade, kullanışlı, rahat ve estetik bir anlayışla tasarlanmasına yönelik standartlar ile kullanım ölçütlerine yer verildiği kaydedilen yazıda, bu kapsamda, Bakanlığa bağlı resmî ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması, konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın takip edilmesi istendi.

Öğretmenler için yeni dönem başlıyor! MEB önlük kararını duyurdu 2

KILAVUZ, BAKANLIĞIN WEB SİTESİNDE YAYIMLANDI

Öğretmenlerin görev esnasında kullanacakları önlüklerin standartlarını belirleyen “Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu”, Bakanlığın web sitesinde yayımlandı.

Kılavuzda, öğretmenliğin, sahip olunan bilgi ve deneyimin yanı sıra öğrencilerin gelişimine rehberlik eden, eğitim ortamlarını şekillendiren ve toplumun geleceğinin inşasında önemli bir sorumluluk üstlenen köklü bir meslek olduğu vurgulandı.

ORTAK BİR TASARIM ÇERÇEVESİ OLUŞTURULDU

Öğretmenlerin mesleklerini rahat ve işlevsel çalışma koşullarında sürdürmeleri, eğitim ortamlarının niteliğinin ve mesleki aidiyet duygusunun desteklenmesi açısından önem taşıdığı ifade edilen kılavuzda, şunlar kaydedildi:

“Bu anlayış doğrultusunda öğretmenlerin görevleri sırasında kullanabilecekleri önlükler, eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak ele alınmıştır. Önlüklerin rahat, kullanışlı ve işlevsel olmasının yanı sıra sade ve estetik bir tasarıma sahip olması gözetilmiştir. Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu, farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklere ilişkin ortak bir tasarım çerçevesi oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan önlüklerin model, kumaş, ölçü ve diğer teknik özelliklerine yer verilmiştir. Belirlenen standartlarla öğretmenlerin kullanım ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim ortamlarına uygun ve işlevsel önlüklerin ülke genelinde ortak bir tasarım anlayışıyla uygulanması amaçlanmaktadır.”

Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız

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Öğretmen meb
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