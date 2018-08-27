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Bursa'nın yeni transferi Santiago Vergini sağlık kontrolünden geçti

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.08.2018 20:35 | Son Güncelleme

Bursaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Arjantinli stoper Santiago Vergini, sağlık kontrolünden geçti.

Bursa'nın yeni transferi Santiago Vergini sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarına devam eden Bursaspor'un anlaşma sağladığı Arjantinli stoper Santiago Vergini, Bursa'ya geldi. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Vergini'nin detaylı kan tetkikleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Arjantinli savunmacının sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Prensip anlaşmasına varılan Vergini'nin yakın zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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