Bursa'nın yeni transferi Santiago Vergini sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarına devam eden Bursaspor'un anlaşma sağladığı Arjantinli stoper Santiago Vergini, Bursa'ya geldi. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Vergini'nin detaylı kan tetkikleri yapıldı.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Arjantinli savunmacının sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Prensip anlaşmasına varılan Vergini'nin yakın zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş bombayı patlattı!
Yıldız isim, Fenerbahçe'yi açıkladı
Ve Beşiktaş 2 yıllık imzayı resmen açıkladı!
Modeste'den G.Saray taraftarını ayağa kaldıran hareket
Chelsea'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!
Burak Yılmaz ortalığı karıştırdı!
Fenerbahçe istedi, 2. Lig'e gitti!
Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı
Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer
Okuyucu Yorumları 1 yorum