YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa polisi trafik canavarlarına geçit vermedi

Bursa polisi trafik canavarlarına geçit vermedi

İHA İHA
30.04.2024 14:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamalarda kurallara uymayan 8 bin 61 sürücüye ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Nisan arasında şehir genelinde yaptığı uygulamalarla trafik canavarlarına geçit vermedi. Bin 358 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 98 araç sürücüne alkollü araç kullanmaktan, bin 148 araç sürücüsüne emniyet kemeri ihlalinden, 254 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 345 araç sürücüsüne yayaya yol vermemekten ceza kesildi. Öte yandan, 320 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 80 araç sürücüsüne driftten, 794 araç sürücüsüne telefon ile konuşurken araç kullanmaktan, bin 428 araç sürücüsüne yasak yere park etmekten ve 479 araç sürücüsüne ise trafik levhalarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü halkın huzuru için uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödülErzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödül
Şampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndüŞampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndü
Şile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturulduŞile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturuldu
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 1 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:06
Yatsı
21:36
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.