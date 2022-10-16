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Bursa Ticaret Borsasının işlem hacmi 9 ayda 10 milyar lirayı aştı

16.10.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Ticaret Borsasının işlem hacmi 9 ayda 10 milyar lirayı aştı

Bursa Ticaret Borsasının işlem hacmi 9 ayda 10 milyar lirayı aştı

Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) yılın ilk 9 ayındaki tescil işlem hacmi yüzde 105 artarak 10 milyar 300 milyon lira oldu.

Bursa Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, BTB, üyelerinden aldığı güçle kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor.

BTB'nin ocak-eylül dönemini kapsayan tescil işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak 10 milyar 300 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde BTB kotasyonundaki ürünler arasında çok işlem gören ürünler 1 milyar 889 milyon lirayla zeytin, 1 milyar 613 milyon lirayla yaş sebze-meyve, 729 milyon 369 bin lirayla et, 709 milyon 42 bin lirayla canlı hayvan ve 705 milyon 854 bin lirayla ayçiçeği yağı oldu.

Bursa Ticaret Borsası, tescil işlem hacmi rakamlarındaki başarılı performansını, A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığı Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) sürdürdü.

TÜRİB Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'nda 2021 yılının tamamında alım ve satım olmak üzere toplam 328 milyon 287 bin liralık işlem hacmi gerçekleştiren BTB, bu rakamı 2022 yılının ilk 9 ayında 691 milyon 251 bin liraya yükselterek işlem hacminde yüzde 110 oranında artış sağladı. TÜRİB'te en çok işlem gören ürünler ise mısır, buğday, arpa, yulaf ve nohut oldu.

- "Tescil rakamlarımız Bursa'nın tarımsal gücünü ortaya koyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tescil işlem hacmi rakamlarındaki artışın tüm üyelerin başarısı olduğunu ifade etti.

Matlı, üyelerin artan maliyetler, finansman ve lojistik sorunları, küresel resesyon riskine rağmen özveriyle faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum tescil işlem hacmi rakamlarımıza yansırken tarımsal üretimi, tarıma dayalı sanayisi ve ticaretiyle Bursa'nın tarımsal gücünü de ortaya koymaktadır. Bursa Ticaret Borsası olarak bizler de üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek, finansmana erişim kanallarını kolaylaştırmak, üretim kapasitelerini ve ihracat potansiyellerini artıracak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışarak ülkemizin büyüme hedeflerine katkı koymaya devam edeceğiz."

Bursa Ticaret Borsasının işlem hacmi 9 ayda 10 milyar lirayı aştı

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