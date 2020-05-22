Bursa, turizmde salgın sonrasına hazırlanıyor

Bursa Turizm Platformu üyeleriyle online toplantıda bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs salgınıyla birlikte doğa, sağlık, inanç ve kültür turizmi çeşitlerinin dünyada önem kazandığını belirterek, bu alanlarda zengin içeriğe sahip Bursa’nın dünyaya anlatılması noktasında yürütülen çalışmaları yoğunlaştırdıklarını açıkladı.

Bursa’nın turizm geleceği, platform toplantısıyla masaya yatırıldı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ‘online olarak’ yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin’in yanı sıra platforma üye kurumların temsilcileri katıldı. Programın moderatörlüğünü, TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu üstlendi. Başkan Aktaş, şehrin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik kararların alındığı toplantıda, Bursa’nın gelecek vizyonuna ilişkin düşüncelerini dile getirdi ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu yönde yaptıkları hazırlıklara değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa turizmine katkı koymak için yürüttükleri çalışmaların meyvelerini vermesinin kendilerini daha da hırslı olmaya yönlendirdiğini ifade etti. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında sürdürülen faaliyetlerin, yapılan alt ve üst yapı yenilemelerinin Bursa’yı konaklama verilerinde Türkiye’nin en fazla turist çeken 4. şehri konumuna yükselttiğini belirten Başkan Aktaş, “Allah’ın izniyle virüs tamamen yok olduğunda, gayretimizin karşılığını daha iyi şekilde alacağımıza inancımız tam. Bu süreçte yeni rotalar belirliyor, yurt dışındaki paydaşlarımız ile görüşmelerimizi artırarak sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, salgın sonrasında insanların kalabalık yerlerden ziyade daha sakin ve doğayla iç içe tatiller yapmayı isteyeceği, iç turizmin dış turizme tercih edileceği, sağlık, arınma ve yenilenmede farkındalık olacağı beklentisinden yola çıkarak yeni rota hazırlıklarına başladıklarını ifade etti. Bu sebeple Bursa’nın doğası, ormanları, dağları, şifalı suları, denizi, gölleri, akarsuları ve şelalelerinin vurgulandığı, doğa yürüyüşleri, ekolojik turizm, dinlenme, piknik, aile ile vakit geçirme gibi aktiviteler etrafında şekillenen günü birlik, 2 günlük ve 3 günlük rotalar hazırlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Rotaların tanıtımları basılı ve dijital ortamlar üzerinden yapılacak. Başta GÜMTOB ve TÜRSAB olmak üzere turizm paydaşlarının tamamının desteğini alarak, ‘Bursa’ya turist gönderen ilk 20 ülkenin en büyük acente ve tur operatörleri ile seyahat acenteleri birliklerine’ ülkemizin ve Bursa’nın covid19 ile başarılı mücadelesi hatırlatılacak. Bir yandan Bursa’nın kültürel ve turistik önemli değerleri barındıran şehir olduğu diğer yandan da sağlığı iyileştirecek doğal güzelliklere ve tesislere sahip bulunduğu belirtilecek” diye konuştu.

Başkan Aktaş, salgın sonucunda dünyada turizm patlamasının yaşanacağı yönündeki haberlerin görsel ve yazılı medya organlarında sıkça yer aldığını vurgulayarak, bu konuda Bursa olarak var olan potansiyelin daha da iyileştirilmesine kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti. Konuşmasında covid-19 dönemi sonrasına yönelik faaliyetlere de yer veren Başkan Aktaş, “www.bursa.com.tr internet sitemizin yazılımı, günümüz teknolojilerine uygun şekilde yenileniyor. Sitenin İngilizce’ye tercümesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Arapça’ya tercüme hazırlıkları ise sürüyor” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, şehre turist getirmek kadar turisti iyi ağırlamanın da önemli olduğunu vurgulayarak, “Tüm çalışmalarımızda turizm camiasının paydaşları ile hareket ederek, çizdiğimiz yolda en iyi sonuçları alacağımıza inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

