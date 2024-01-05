Bursa, Türkiye'nin 2023 ihracatına 16,2 milyar dolarlık katkı verdi

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa, 2023 yılında 255 milyar 808 milyon 922 bin dolar olan Türkiye'nin toplam dış satımında yüzde 6,33'lük payın sahibi oldu.

2022'de 16 milyar 162 milyon 737 bin dolar olan Bursa'nın ihracatı, 2023'te bu seviyeyi koruyarak 16 milyar 202 milyon 578 bin dolara ulaştı.

Bursa'dan geçen sene 198 ülke, özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

OTOMOTİV, MAKİNE VE TEKSTİL ÖN SIRALARDA

İlin ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların üretim ve ihracat yaptığı Bursa'da otomotiv endüstrisi, 7 milyar 203 milyon 753 bin dolar dış satımla ilin toplam ihracatının yüzde 44,46'sını karşıladı.

Otomotivin ardından Bursa'dan en fazla yurt dışına ürün satılan ana kalem, 1 milyar 544 milyon 516 bin dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü oldu.

İlin dış satımında üçüncü sırada yer alan "makine ve aksamları" sektörünün 2023'teki ihracatı 1 milyar 390 milyon 628 bin dolara ulaştı.

Bursa'nın 2023 ihracatına, "tekstil ve ham maddeleri" sektörü 1 milyar 258 milyon 822 bin, "çelik" 959 milyon 523 bin, "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" 857 milyon 207 bin, "kimyevi maddeler ve mamulleri" 714 milyon 56 bin, "demir ve demir dışı metaller" ise 630 milyon 697 bin dolarlık katkıda bulundu.

"Gemi, yat ve hizmetleri", "iklimlendirme sanayi", "mücevher", "deri ve deri mamulleri"nin aralarında olduğu diğer sektörler ise yurt dışına toplam 1 milyar 643 milyon 376 bin dolarlık ürün gönderdi.

ANA PAZAR ALMANYA'YA İHRACATTA ARTIŞ

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye geçen yıl dış satım, 2022'ye kıyasla yüzde 2,1 artışla 2 milyar 361 milyon 398 bin dolardan 2 milyar 409 milyon 833 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Fransa'ya ihracat da yüzde 21,5 yükselişle 1 milyar 615 milyon 118 bin dolardan 1 milyar 962 milyon 759 bin dolar oldu.

Üçüncü sıradaki İtalya'ya dış satım geçen yıl, 2022'ye göre yüzde 5 azalışla 1 milyar 243 milyon 26 bin dolardan 1 milyar 178 milyon 296 bin dolara geriledi.

Dördüncü sırada yer alan İspanya'ya 2022'de 1 milyar 146 milyon 714 bin dolar olan dış satım, 2023'te yüzde 5,4 düşüşle 1 milyar 84 milyon 604 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD ise 2023'teki 788 milyon 59 bin dolarlık ihracatla beşinci sırada yer aldı.

