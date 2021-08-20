YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Uludağ Üniversitesi lise öğrencilerini yapay zeka konusunda eğitecek

Bursa Uludağ Üniversitesi lise öğrencilerini yapay zeka konusunda eğitecek

20.08.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Üniversitesi lise öğrencilerini yapay zeka konusunda eğitecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri tarafından lise öğrencilerine ücretsiz yapay zeka eğitimi verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli kurumlarla iş birliği içinde hazırlanan "Yapay Zeka Ulusal Stratejisi" kapsamında program hazırlandı.

Gençlerin yüksek teknolojide söz sahibi olmasına katkı sağlayacak lise öğrencilerine yönelik yapay zeka kursu, üniversitenin bünyesinde yeni kurulan Dijital Dönüşüm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek. Lise öğrencilerinin sertifika da alacağı program başvurular 6-10 Eylül'de arasında yapılacak. Toplam 18 saatlik eğitim ise 4-19 Ekim'de düzenlenecek. Türkiye'nin her yerinden lise öğrencilerinin başvurabileceği ve 99 kişiyle sınırlandırılan yapay zeka kursuna başvurular www.uludag.edu.tr/yapayzekaokulu internet adresinden alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, düzenlenecek programı çok önemsediklerini belirtti. Yapay Zeka Ulusal Stratejisi'ne önemli katkı sağlayacaklarını aktaran Kılavuz, "Lise seviyesindeki gençlerimizi çağın gereği olan bu alana yönlendirerek, ilgileri varsa bunları pekiştirerek ülkemizi teknolojiyle iç içe bir konuma getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu alanda çalışmalarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıCanlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıSular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izlediKaracabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi

Bursa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:02
Yatsı
21:29

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.