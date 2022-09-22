YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi

22.09.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesine bu yıl kayıt yaptıran ikiz kızlara, rektörlükte doğum günü sürprizi yapıldı.

Ceren ve Yaren Yıldırım kardeşler, ilkokuldan beri hayalini kurdukları doktorluk mesleğine adım atmak için kazandıkları BUÜ Tıp Fakültesine kayıt yaptırdı.

İkizler için 18'inci yaş günleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un makamında kutlama gerçekleştirildi.

Rektör Kılavuz, Ceren ve Yaren Yıldırım'a beyaz önlüklerini giydirdi ve öğrenci kartlarını teslim etti.

Kılavuz, gazetecilere, Rize'de öğretmenlik yapan Artvinli bir ailenin kızları olan Ceren ve Yaren'in, BUÜ'nün tıp eğitimi konusundaki başarılarından etkilenerek tercihlerini bu yönde kullandığını söyledi.

İkiz öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Kılavuz, "Her yıl 12-13 bin yeni öğrenci kaydediyoruz. 70 bin öğrencimiz var, her biri birbirinden değerli, pırıl pırıl gençler. Bu gençler, bundan sonra gelecek insanlar için de rol model olacaklar. Önümüzdeki haftadan itibaren eğitim hayatlarına henüz başlamadan yeni kaydolan tüm öğrencilerimizin öğrenci kartlarını kendilerine sunacağız ve geldiklerinde üniversitenin imkanlarından bu kartlarla yararlanabilecekler." diye konuştu.

- İlk sıradaki tercihlerine yerleştirildiler

Kardeşler de ilkokul dönemlerinden beri doktor olmayı hedeflediklerini ve isteyerek beraber tercih yaptıklarını dile getirdi.

Üniversite tercihlerinde birinci sıraya BUÜ Tıp Fakültesini yazdıklarını belirten ikizlerden Ceren Yıldırım, "Babam bizi hep 'Doktor kızım, doktor kızım' diye büyütmüştü. 12'nci sınıfta sıralamaya göre baktık, en iyi burasıydı, en çok burası hoşumuza gitti, yazdık ve şimdi buradayız." dedi.

Daha sonra Yaren ve Ceren Yıldırım, kendileri için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da apartmanda çıkan yangın söndürüldüBursa’da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
THY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildiTHY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
Trabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gittiTrabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gitti
Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ Üniversitesi bursa uludağ üniversitesi tıp fakültesi

Bursa Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.