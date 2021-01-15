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Bursa Valiliğinden buzlanma ve zirai don uyarısı

15.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Bursa Valiliği, havaların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacaktır.

Bursa Valiliği, havaların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacaktır. Bununla birlikte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi beklenmektedir. Hafta sonunda sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği, hafta başında ise sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, buzlanma ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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