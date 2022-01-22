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Bursa Valisi Canbolat'tan kar yağışına ilişkin açıklama

22.01.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Valisi Canbolat'tan kar yağışına ilişkin açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Vatandaşımızı rahatsız etmeden, vatandaşımızın ulaşım problemi yaşamaması için her türlü tedbiri uygulamaya kararlıyız. Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) kurulan kriz merkezini ziyaret edip, çalışmaları inceledi.

Beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle AFAD bünyesinde kriz merkezi oluşturduklarını anlatan Canbolat, şunları aktardı:

"Kriz merkezi yöneticileri olarak belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve bütün yetkililer bir araya geldik. Nöbette olan görevlilerle birlikte ilimizdeki genel durumu değerlendirdik. Şu an için uygulamada herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bursa ili olarak 1279 personel ve 1890 güvenlik personeli ile 36 tuzlama ve 426 iş makinesi ve kamyonla, 27 ATV ve arazi aracıyla ve 7 bin 500 ton tuz stokuyla bu kar mücadelesine hazırız. En etkin şekli ile vatandaşımızı rahatsız etmeden, vatandaşımızın ulaşım problemi yaşamaması için her türlü tedbiri uygulamaya kararlıyız. Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da karla mücadele için tüm planlamaların yapıldığını belirtti.

Ekipman ve personel açısından sıkıntının söz konusu olmadığına işaret eden Aktaş, "Sokakta kalma ihtimali olan vatandaşlarımızla alakalı da gerek Kızılay gerek sosyal hizmetler olarak gerekli organizasyonlar yapıldı. Ürünlü Barınma Evimizde de bu konuda gerekli hizmet veriliyor. Araçla yola çıkacak vatandaşlarımızı da özellikle araç lastikleri noktasında çok dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum. İnşallah herhangi bir sıkıntı, problem olmadan bu süreci hep beraber aşarız." değerlendirmesinde bulundu.

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