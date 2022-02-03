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Bursa ve Bilecik için kuvvetli kar yağışı uyarısı

03.02.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve Bilecik için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Bursa'nın yüksek kesimleriyle ile Bilecik çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla başlaması öngörülen kuvvetli kar yağışının Bursa'nın yüksek bölgeleriyle Bilecik çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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