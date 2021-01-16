Bursa ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor

Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekipleri, Balıkesir-Bursa kara yolu Kürse Mahallesi mevkisi, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı mevkisi, Sındırgı'nın Yüreğil, Eğridere, Aktaş, Yaylabayır mahalleleri ile Dursunbey'in Hacılar ve İskan mahallelerinde temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir-Savaştepe kara yolunda kayan bir tır yolu kapattı. AFAD ekipleri tırın yoldan çıkarılması için çekici yönlendirdi.

Kent merkeziyle birlikte, Kepsut, İvrindi, Sındırgı, Dursunbey, Manyas ve Kazdağları'nın Edremit, ve Havran bölgelerinde kar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 3 derece olarak ölçüldüğü Bursa'da, karın yanı sıra sis de etkili oluyor.

Yola tedbirsiz çıkan bazı sürücülerde mahsur kalırken yardımlarına jandarma ve kara yolları ekipleri koşuyor.

Kar küreme araçlarıyla çalışma yapan ekiplere kepçeler de destek veriyor.

Öte yandan Kazdağları'nda iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı.

Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst, ilçedeki lokantalardan topladığı ekmek ve kalan yemekleri sokak hayvanları için doğaya bıraktı.

Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri her canlıya ihtiyaç olduğunda destek vermek için çalışan bir sivil toplum grubu olduklarını belirterek, "Bunu gönülden yapıyoruz, bugün kar yağıyor. Bu canlıların da ekmeğe, beslenmeye ihtiyacı var." dedi.

- Bilecik'te yağış sürüyor

Bilecik'te de kent merkezine yakın köyler, son iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçmesi ve yağışın devam etmesi yaşamı olumsuz etkiliyor.