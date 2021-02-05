YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

05.02.2021 22:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollar sessizliğe büründü.

- Balıkesir

Kentin işlek güzergahlarından Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile meydanlarda ve sokaklarda saat 21.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

- Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulunuyor. Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

- Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

- Çanakkale

Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

- Bilecik

Kentin işlek alanları olan Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri kent genelinde denetim yaptı.

- Yalova

Yalova'da da kısıtlamayla sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ekipler, kentin çeşitli noktalarında araç ve yayaları denetledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

Bursa Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:23
İkindi
16:08
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bursa Ulu Cami'de hutbe irad etti:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bursa Ulu Cami'de hutbe irad etti:

Nilüfer’de 2021 ‘Gıda Yılı’ ilan edildi

Nilüfer’de 2021 ‘Gıda Yılı’ ilan edildi

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

Suuçtu yoluna 18 kilometrelik tedbir

Suuçtu yoluna 18 kilometrelik tedbir

Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina ilk günkü ihtişamına kavuştu

Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina ilk günkü ihtişamına kavuştu

Bursa’da 2 asırlık bina ilk günkü ihtişamına kavuştu

Bursa’da 2 asırlık bina ilk günkü ihtişamına kavuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.