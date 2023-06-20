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Bursa ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

20.06.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 zanlının yakalanması amacıyla Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapmak suretiyle 6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlamasıyla 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 26 tabanca ve 189 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ve bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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