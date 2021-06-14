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Bursa ve İzmir'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

14.06.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve İzmir'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Bursa ve İzmir'de suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tehdit ve şantaj yoluyla alacak verecek konularında tahsilatçılık yaptığı, sahte senet ve belgelerle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, haksız kazanç sağlamak maksadıyla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tefecilik suçlarına karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Bursa ve İzmir'deki eş zamanlı operasyonda A.Ç. ile M.T, S.S. ve R.O. yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, mağdurlardan zorla alındığı iddia edilen 386 bin lira tutarında 12 çek ve senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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