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Bursa ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyor

11.03.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyor

Bursa ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşımın aksamaması için 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden oluşan 100 ekip sahada görev yapıyor.

Yoğun mesai harcayarak 12 ilçede kardan kapanan 122 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, kapalı 25 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl ilçesinde de etkili olan kar nedeniyle zaman zaman yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar oluyor.

- Yalova

Yalova'da karla mücadele ekipleri, yollarda oluşan buzlanmalar için temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Özellikle Yalova'dan İstanbul ve Bursa illerine geçişlerin sağlıklı şekilde yapılması için yollarda çalışmalarını artıran 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin sahada olduğunu belirterek "Şu an kentin yüksek kesimlerinde 3 farklı ekip halinde 32 personelimiz görev alıyor. Çalışmalara, 3 tuzlama, 3 greyder, 3 kepçe, 1 kar kürüme kamyonu ve 3 nakliye kamyonu katılıyor. Şu an itibarıyla ulaşılamayan köyümüz yok. " ifadesini kullandı.

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