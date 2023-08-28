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Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu

28.08.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 17 yaşındaki kız, bir sitenin inşaatında ölü bulundu.

Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Türkan Parkı'nın karşı tarafında bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir sitenin inşaatında, hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaatın zemininde hareketsiz yatan Y.C.İ'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.C.İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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Bursa ceset

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