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Bursa'da 2 hasta yakını tarafından darbedilen profesör açıklama yaptı:

05.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli olan ve hasta yakınları tarafından darbedilen Prof. Dr. Murat Biçer, saldırı nedeniyle üzgün olduğunu, bundan sonra da hastaları sağlıklarına kavuşturmak için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bursa'da 2 hasta yakını tarafından darbedilen profesör açıklama yaptı:

Biçer, yazılı açıklamasında, yaklaşık bir yıl önce yüksek riskli, sistemik lupus eritematozus nedeniyle böbrek yetmezliği gelişmiş diyaliz hastasını, iki kalp kapakçığında yetmezlik ve koroner arter hastalığı nedeniyle ameliyat ettiğini hatırlattı.

Bu hastanın yakınları tarafından 2 Mayıs'ta saldırıya uğradığını belirten Biçer, kalp ameliyatları veya diğer cerrahi girişimlerin her zaman ölüm dahil birçok riskleri taşıdığını aktardı.

Ek hastalıkları olan hastalar için bu riskin daha fazla olduğunu vurgulayan Biçer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hasta yakınlarının hastanın ölümü ve farklı diğer komplikasyonlarından dolayı yaşadığı psikolojik travmalar dahi bu tür şiddetin mazereti olamaz. Bu saldırı nedeniyle üzgün olmakla beraber bundan sonra da hastalarımı sağlıklarına kavuşturmak için insana ve tıp mesleğine olan saygım nedeniyle tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Sağlık çalışanlarına şiddetin engellenmesi için gerekli kanunların düzenlenmesini, uygulanmasını ve tüm sivil kuruluşlarının kamu vicdanıyla hareket etmesini umuyorum. Bu süreç içinde desteklerini esirgemeyen başta meslektaşlarım, öğrencilerim, hasta yakınları, Tabipler Odası, HEKİMSEN ve diğer sağlık sendikalarına teşekkür ederim."

BUÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer, 2 Mayıs'ta, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınları tarafından evine giderken darbedilmiş, olayın ardından iki zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı.


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