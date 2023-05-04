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  4. Bursa'da 2 hasta yakını tarafından darbedilen profesör için sağlıkçılardan tepki

Bursa'da 2 hasta yakını tarafından darbedilen profesör için sağlıkçılardan tepki

04.05.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer'in, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınları tarafından darbedildiği iddiasına meslektaşları tepki gösterdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar adına açıklama yapan Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, sağlıkta şiddetin önlenmesi için daha fazla caydırıcı tedbirin alınması gerektiğini vurguladı.

Her hastaya kendi aileleri gibi bakıp ilgilendiklerini belirten Köse, sağlık personelinin hastalıklara karşı tıbbın imkanlarını zorladığını, buna rağmen bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşabildiklerini belirtti.

Dün darbedilen Biçer'in çalıştığı hastanenin önünde açıklama yaptıklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddet uygulayan insanlara bir kez daha hatırlatıyoruz. Burada hizmet üretecek insanlar olmazsa, can güvenliği ve huzur içerisinde çalışacak sağlık çalışanlarını bulamazlarsa, yarın sizin anneniz, babanız, kardeşinizin de ihtiyacı olduğu zaman bir saniyenin çok kıymetli olduğu anlarda hizmet edecek, can verecek, sağlık çalışanlarını bulamayabilirsiniz. O yüzden umutlarımızı tüketmeyin."

Türk Sağlık Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Atik de yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Atik, iyileştirmek için tedavi ettiği bir hastasının vefat etmesi üzerine bu kişinin yakını tarafından silah kabzasıyla darbedilen Kalp ve Damar Cerrahi Profesör Doktor Murat Biçer'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olayın sağlıkta şiddetin ne kadar korkunç bir hale geldiğinin açık göstergesi olduğunu ifade eden Atik, "Profesörümüz, doktorumuz, hemşerimiz, sağlık çalışanlarımız kendilerini güvende hissedemezlerse can güvenliklerinden endişeli bir halinde yaşar ve çalışır, nasıl hizmet üreteceklerdir." ifadesini kullandı.

Atik, sağlıkta şiddette cezayı arttıran ve bu suçu, kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenlemenin olumlu olduğunu dile getirerek, "Bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi süratle hayata geçirilmelidir. Buradaki herhangi bir suçun ertelenmesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarına bir son verilmesinin başka bir çaresi yoktur. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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