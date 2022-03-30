Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna meselesinde önemli liderlikler göstermekte." dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'daki TOFAŞ Spor Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen programda konuşan Tatar, Türk devletlerinin yüreğinin, kaderinin, gönlünün, soyunun bir olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin çok yerinde bir karar olduğunu belirten Tatar, "İnşallah bu yıl Bursa'da çok güzel etkinlikler düzenlenecek. Bursa'nın dünyaya tanıtımında, sanayisiyle, ticaretiyle, kültürüyle, turizmiyle büyük Türkiye devletinin önemli bir şehri olduğu bir kez daha dünyaya tanıtılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede ne kadar güçlü bir devlet olduğunun bir kez daha farklı boyutlarıyla tanıtılacağına dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Bugünlerde hepimizin de bildiği gibi büyük Türkiye Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna meselesinde önemli liderlikler göstermekte. İnşallah dünyada huzurun, barışın, tekrar insanlığın sağlanabilmesi için önemli bir takım gelişmelerin olabileceği umuduyla bu etkinlikleri hep birlikte yaşıyoruz. Çünkü bizim gönlümüzde barış, huzur, insanlık var. Kıbrıs'ta da yaşananlar, hepinizin malumudur. Biz, yıllardır Kıbrıs'ta cefalar çektik; acımasız saldırılara uğradık. Yıllardır Kıbrıs'ta haksızlık, hukuksuzluk, her türlü insan hakları ihlalleri... Ama netice itibariyle verdiğimiz mücadeleyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle orada bir devlet kurduk ve bu devletin adı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir."

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu devleti yaşatmak, güçlendirmek ve dolayısıyla bu coğrafyadaki Türk varlığının daha da güçlendirilmesi için Doğu Akdeniz'deki hakkımızın, hukukumuzun sağlanması, oradaki mavi vatandaki pozisyonlarımız, jeopolitik, jeostratejik bir takım önemli ulusal çıkarlarımızın korunmasında ve elbette göklerde, hava sahasında, her boyutuyla güçlü bir Türkiye Cumhuriyetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işbirliği, çok önemlidir. Yakında inşallah Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci statüsüyle, Türk topluluğunun, TÜRKSOY'un, Türk Devletleri Teşkilatı'nın pozisyonunda bizlerin de haklı yerini almasıyla büyük Türk dünyasının bir parçası ve Doğu Akdeniz'de o dünyanın, Türklüğün bir temsilcisi olmanın bahtiyarlığını, huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

Gönül bağlarının daha da güçlenmesiyle, ortak kültürle büyük Türk soyundan gelen devletler topluluğunun bir parçası olmak istediklerini vurgulayan Tatar, hep birlikte daha güvenli, barış, huzur dolu bir geleceğe yolculuk etmenin bahtiyarlığını yaşadığını da sözlerine ekledi.

- "Türk dünyasının saygı değer temsilcilerini ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa'nın 8 bin 500 yıllık tarih ve zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Canbolat, Türk dünyasından gelen misafirleri Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TÜRKSOY tarafından şehrimize çok önemli bir vazife tevdi edildi. Bu öyle bir vazife ki koskoca Türk dünyasının temsilciliğini, kültür başkentliğini yapacağız. Bursa'nın bunu üstesinden hakkıyla gelebileceğine yürekten inanıyoruz. Çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu zanaat ve halk sanatları dalında yaratıcı şehirler ağına dahil olan ilimiz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği dönem başkanlığı gibi önemli roller üstlendiği için de kendisine tevdi edilen bu 'Kültür Başkentliği' unvanına layık olmak için her türlü donanım ve imkana sahiptir. Türk dünyasının saygı değer temsilcilerini ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. "

- "Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise köklü tarihi, zengin kültürü, somut ve somut olmayan kültürel mirası ve tarihi zenginlikleri ile Bursa'nın kültür başkenti seçildiğini dile getirdi.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın kültür başkenti seçilmesi dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, "Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, rabbimin bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya'dan, Ortadoğu'dan başlayıp, Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa'dır." ifadesini kullandı.

Aktaş, yıl boyunca gerçekleşecek, kongre ve seminerden, konser ve festivale, sinema, tiyatro ve sergiden söyleşiye dek geniş bir yelpaze de çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerle Bursa'nın marka değerini artırmanın gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a "Türk Dünyası Kültür Başkenti" beratını takdim etti.

- Açılış etkinliklerinde güzel görüntüler oluştu

Etkinliğe, 20 ülke, 20 solist ve 50 sanat topluluğundan oluşan 700 sanatçı katılırken Türk devletlerinden gelen grupların sergilediği performans ve dansların yanı sıra devasa ışık ve gölge oyunlarına yer verildi.

Bursa'nın son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası en büyük etkinliklerden biri olan programda Türk dünyasının renkleri, folkloru, giyim kuşamı ve müzik kültürü anlatıldı.

Gösterilerin "Bursa" bölümünde "Osmanlı Dönemi ve Padişahlar" ile "İznik Çinisi, UNESCO ve Bursa Sanatı", "İpek Yolu, Kervansaray ve Hanlar Merkezi Bursa", "Bursa Göç Teması", "Bursa'nın Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler", "Bursa Karagöz Hacivat" konuları ele alındı.

Programın "Nevruz" bölümünde ise "Kış Sahnesi ve Umay", "Doğanın Uyanışı, İyi-Kötü Ruhların Savaşı, Güneş Ay, Gündüz-Gece", "Göçü Simgeleyen Bahar Mucizesi Kuşlar", "Baharın Gelişi, Yeni Hayat, Yeni Gün", "Nevruz Semenisi", "İpek Böceği, İpek Kozası, Kelebek ve Çiçek", "Bursa'ya Hoş Geldin Nevruz", "Bahar Coşkusu, Mutluluk, Bayram, Neşe, Barış" ve "Nevruz Şarkısı" temalı gösteriler yapıldı.

Programa Bursa halkı ve Türk dünyası ülkelerinden gelen davetliler yoğun ilgi gösterdi.

