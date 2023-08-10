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Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

10.08.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bursa-Ankara kara yolu Orhaniye Mahallesi'nde, İ.G. yönetimindeki 34 CHL 740 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Z.O. idaresindeki 16 ANH 309 plakalı otomobile, ardından D.A'nın kullandığı 34 EV 5646 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle İ.G. yönetimindeki araç takla attı. Kazada sürücüler İ.G. ve Z.O ile diğer araçlardaki S.Ö, Ö.K. ve E.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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