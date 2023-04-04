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Bursa'da 38 yaşındaki hastaya "uyanık beyin tümörü ameliyatı" yapıldı

04.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, beyninde tümör bulunan bir hasta, Şehir Hastanesinde uyutulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılındaki beyin tümörü ameliyatının ardından iyileşen 38 yaşındaki İsmail Subaşı'nın hastalığı yeniden nüksetti.

Subaşı, bunun üzerine o dönem ameliyatını gerçekleştiren Bursa Şehir Hastanesinde görevli Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici'ye başvurdu.

Ekici tarafından yapılan tetkiklerde tümörün tehlikeli bir bölgede bulunduğu ve ameliyat sonrası hastanın felç olma riski olduğu ailesiyle paylaşıldı. Ailenin onayının ardından Subaşı'ya, Türkiye'de sayılı hastanede uygulanan uyanık kraniotomi (uyanık beyin ameliyatı) tekniği ile bilinci açık bir şekilde ameliyat yapıldı. Operasyon başarıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ekici, hasta ile ameliyat sırasında konuşarak, sağ beyin yarısında hareket merkezinin hemen dibinde bulunan tümörü çıkarttıklarını bildirdi.

Motor lif denilen hareket sağlayan liflerin vücudun karşı tarafını çalıştırdığını aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Amacımız, motor sağ merkeze zarar vermeden tümörün tamamını ya da tamamına yakınını çıkartmaktı. Hastamızı 5 senedir takip ediyorduk. Tümörü küçük evreliydi fakat 5 yıllık zaman zarfında bu tümör karakter değiştirdi. Kontrast dediğimiz ilaç tutulumu ve tümör içinde nekroz adı verdiğimiz kistik alanlar oluştu. Bunu hasta yakınları ile paylaştık. Ameliyat kararını verirken, riskli bir alan olduğu için vücudunun felç olma riskini de ailesiyle paylaştık ve neticesinde ameliyat kararı verdik. Bu ameliyat için çok uyumlu anestezi ekibi de gerekiyor. Bu tek başına çok yetenekli de olsanız da yapabileceğiniz bir iş değil. Hastayı uyutmadan ameliyatının gerçekleştirilebilmesi için ciddi bir ön hazırlık aşaması var. İnce kesit MR'lar dahil, navigasyon teknolojisinin hepsini kullandık. Her insanın yüz yapısı, damar yapısı, sinir yapısı farklı. Burada kişiye özel bir işlem yapıldı ve bu işlem sırasında hastayı herhangi bir riske atmadan hastayla konuşarak, kolunu ve bacağını hareket ettirmesini isteyerek tümörü çıkarttık."

Hastanın ağabeyi Şerafettin Subaşı ise hastalığın ilk ameliyattan sonra yeniden nüksettiğini aktararak, son ameliyatın sonuçlarından memnun olduklarını belirtti.

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Bursa hastane beyin ameliyatı

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