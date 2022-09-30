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Bursa'da 4 Ekim'de tarım ve hayvancılık fuarları açılacak

30.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 4 Ekim'de tarım ve hayvancılık fuarları açılacak

Bursa'da 4 Ekim'de tarım ve hayvancılık fuarları açılacak

BURTARIM 2022 Bursa 19. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı 4-8 Ekim'de gerçekleştirilecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarlar, yerli ve yabancı 200'den fazla firmayı bir araya getirecek.

Geniş ürün yelpazesine sahip fuarlarda ziyaretçiler, tarım ve hayvancılık konusundaki son trendleri, gelişmeleri ve yenilikleri görme imkanı bulacak. Ağırlıklı olarak yerli üretim ürünler tanıtılacak. Ziyaretçiler ayrıca düzenlenen etkinliklerle etkileşimli bir fuar deneyimi yaşayacak.

Her iki fuarda açık alanda traktör ve ekipmanları, 4 ayrı salon ve fuayeden oluşan kapalı alanda ise tohumdan sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından tarımsal mekanizasyona, zirai ilaçlamadan gübreye, sebze-meyvecilikten ekolojik tarıma, bitki beslemeden fide-fidana kadar geniş ürün grubu yer alacak.

Çeşitli yarışmaların da düzenleneceği fuarlara, Balkan ülkelerinin tamamından, Avrupa'nın belirli bölgelerinden, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Azerbaycan ve Orta Asya, Körfez, Kuzey ve Orta Afrika ülkelerinden çok sayıda ziyaretçi ve Türkiye'den 60'ın üzerinde şehirden konuk geleceği tahmin ediliyor.

Uluslararası iş birliklerine sahne olması beklenen fuarlar, 8 Ekim tarihinde saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa'da 4 Ekim'de tarım ve hayvancılık fuarları açılacak

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Bursa Hayvancılık tarım açılış fuar tüyap

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