YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Bursa'da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

11.10.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Bursa'da farklı zamanlarda meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 7 farklı zamanda meydana gelen hırsızlık olaylarını inceledi.

Polis ekipleri, incelenen parmak izleri ve araştırmaların ardından, hırsızlık suçlarını A.D'nin (22) işlediğini tespit etti.

A.D, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da fırından 2 yardım kumbarasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdıBursa'da fırından 2 yardım kumbarasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Orhaneli hırsızlık

Bursa Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
12:55
İkindi
16:04
Akşam
18:37
Yatsı
19:55
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.