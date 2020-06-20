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Bursa'da 83 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

BURSA HABERLERİ  | 20.06.2020 22:26 | Son Güncelleme

Bursa'da 83 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yatağa bağımlı yaşayan 83 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Aktarhüssam Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından kontrol amacıyla eve giren ekipler, bu evde yaşayan Aysel Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gür'ün yatağa bağlı yaşadığı, gün içinde bakıcısıyla akşam saatlerinde ise yalnız yaşadığı öğrenildi.

Kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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