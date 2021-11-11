Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 9 gündür kayıp olarak aranan kadının, ormanlık alanda öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2019 yılında boşandıktan sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle barıştığı eski eşi Kemal B. (31) ile Fethiye Mahallesi'rdeki evlerinde yaşamaya devam eden 2 çocuk annesi Nurdan Budak'tan (26) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemal B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ilk ifadesinde, eski eşiyle 2019'da kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrıldıklarını, bir erkek arkadaşına kaçmış olabileceğini iddia eden zanlının, devam eden sorgusunda ise Nurdan Budak'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, Nurdan Budak'ı aralarındaki sorunlar nedeniyle ailesine teslim etmek için 2 Kasım'da eski kayınbabasının iş yerine götürdüğünü, onun akşam kendi evine gelmelerini istemesi üzerine buradan ayrılıp Hasanağa Mahallesi'nde ormanlık alanda eski eşini tabancayla başından vurduktan sonra uzaklaştığını ifade ettiği belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının, cinayetin ardından kız arkadaşı S.T. ve çocukluk arkadaşı taksi şoförü K.A. (34) tarafından Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir otele götürüldüğü, ertesi gün aynı kişiler tarafından buradan alınarak Bursa'ya geri getirildiği, şüphelinin olayda kullandığı tabancayı da Gönen'de sakladığı bilgisine ulaştı.

Kemal B'nin tarif ettiği bölgeye giden ekipler tarafından bulunan kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, öldürülen kadının babası ile S.T. ile K.A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

