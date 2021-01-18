Bursa'da ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan genç hastanede öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan S.A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, F.A. (27), kardeşi S.A. (19) ile Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak'taki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. kardeşini bıçakla yaraladı.

Ardından polis merkezine giden F.A. polislere elini ayna kestiğini söyledikten sonra bayıldı. F.A. polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra eve giden kuzeni, S.A'nın kanlar içinde yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen F.A'nın hastanedeki ilk ifadesinde, kardeşini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

