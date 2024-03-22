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Bursa’da aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu

İHA İHA
22.03.2024 11:59
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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da havanın ani düşmesiyle kar kalınlığı 58 santimetreye yükseldi.

Şehir merkezinde de dolu yağışı etkili oldu.
Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’da iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar ile birlikte kar kalınlığı 58 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 4 olarak ölçülen Uludağ’da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte ise şehir merkezinde dolu yağışı meydana geldi. Doluya hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer ararken, araçların üstüne dolu taneleriyle doldu.

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