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Bursa'da annesi emzirirken genzine süt kaçan bebek öldü

16.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da annesi emzirirken genzine süt kaçan bebek öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Sema D'nin emzirdiği 4 aylık çocuğu Amine D'nin genzine süt kaçtı. Bebeğinin nefessiz kaldığını fark eden Sema D, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
süt İnegöl bebek

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