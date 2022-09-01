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Bursa'da araçları sürükleyen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

01.09.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da araçları sürükleyen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan selde araçların suya kapılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçede dün öğleden sonra aniden bastıran ve yarım saat etkili olan sağanak, derelerin taşmasına, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde hem derenin taşması hem de yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle hasar oluştu.

Sele ilişkin yeni cep telefonu kayıtlarında, araçların ve çöp konteynerlerinin suda sürüklendiği görülüyor.

Görüntüleri çeken Makbule Erdoğan, gazetecilere, caddedeki iş yerinin sel suları ve çamurla kaplandığını söyledi.

Erdoğan, yoğun yağışlarda oluşan tehlikenin ortadan kaldırılması için çevredeki bahçelere ve ağaçlara yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

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