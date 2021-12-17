Bursa'da aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı

Bursa'da 4 bin 577 kişinin sorgulaması yapılan uygulamada, aranan 6 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafında kent genelinde 465 personelin katılımıyla, "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Toplam 76 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 577 kişi ve 2 bin 531 araç sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 kişi yakalandı.

Uygulamada 16 araç sürücüsüne 5 bin 301 lira idari para cezası uygulandı, 7 araç sürücüsü trafikten men edildi.



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