Bursa’da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Bursa’da kaybolan ve ekipler tarafından aranan Fehmi Arık’ın (72) cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık’ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Fehmi Arık çalıların arasında bulundu. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu.

