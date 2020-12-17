YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Bursa’da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

BURSA HABERLERİ  | 17.12.2020 16:34 | Son Güncelleme

Bursa’da kaybolan ve ekipler tarafından aranan Fehmi Arık’ın (72) cansız bedenine ulaşıldı.Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık’ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu.

Bursa’da kaybolan ve ekipler tarafından aranan Fehmi Arık’ın (72) cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık’ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Fehmi Arık çalıların arasında bulundu. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:05
İkindi
15:26
Akşam
17:46
Yatsı
19:12

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.