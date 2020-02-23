YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da AVM’de narkotik nokta uygulaması

Bursa’da AVM’de narkotik nokta uygulaması

BURSA HABERLERİ  | 23.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Bursa narkotik polisinin uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik vatandaşları bilgilendirmek için bir AVM’de düzenlediği nokta uygulaması Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bursa narkotik polisinin uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik vatandaşları bilgilendirmek için bir AVM’de düzenlediği nokta uygulaması Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Narkotik köpekleri Rona ve Galia’yı gören çocuklar, uyuşturucu avcısı köpeklerle bol bol fotoğraf çektirdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla düzenledikleri narko nokta uygulaması yoğun ilgi çekti. Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlikte motosikletli polisler ve eğitimli narkotik köpekleri de yer aldı. Özellikle köpeklerin yoğun ilgi gördüğü uygulamada vatandaşlara emniyet tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarıldı. AVM’de yapılan uygulamada konuyla ilgili slayt gösterileri izletildi. Görevli polis memurları vatandaşları madde ile mücadele konusunda uyararak destek isterken, narkotik köpeği Rona da stantta durdu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Rona sevimli hareketleri ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Rona ile fotoğraf çektiren çocuklar, daha sonra motosikletlere bindi. Narkotik polisi gün boyunca stantta durarak vatandaşları ağırladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Bursa Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
13:22
İkindi
16:24
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Aslıhan Eczanesi
Yildirim
Bağlarbaşı Can Eczanesi
Osmangazi
Bursalı Eczanesi
Nilufer
Çağlayan Eczanesi
Osmangazi
Ersoy Eczanesi
Osmangazi
İskeçe Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Büyükşehir’in efeleri Galatasaray’a set vermedi

Büyükşehir’in efeleri Galatasaray’a set vermedi

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.