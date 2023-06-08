YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan sanığa 25 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Bursa'da babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan sanığa 25 yıl 6 aya kadar hapis istemi

08.06.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Cem U, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanığın annesi Mürvet U'nun vekili de duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık için Adli Tıp Kurumu Birinci Üst Kuruluna gönderilen dosyanın döndüğünü ve raporun düzenlendiğini belirterek, olay tarihinde bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini ifade etti.

Şikayetçi olduklarını dile getiren katılan müşteki vekili, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın babasına karşı eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar, annesine karşı eylemi nedeniyle de "üst soya karşı silahla basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık, mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2022 yılının şubat ayında, Muhammed Cem U. ile anne ve babası arasında evlerinde tartışma çıkmıştı. Annesi Mürvet U'yu bıçakla kovalayan Muhammed Cem U, babası Halil U'yu ise yaralamıştı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil U, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Muhammed Cem U. ise tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındıBursa'da palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendiMuğla’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
Tırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdıTırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdı
Anahtar Kelimeler:
cinayet dava baba

Bursa Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:27
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:24

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Kestel eczanesi
Kestel
Hersekli eczanesi
Iznik
Çinar eczanesi
Keles
Tuna eczanesi
Mudanya
Kutluay eczanesi
Mudanya
Engin eczanesi
Yenisehir
Ulaş eczanesi
Harmancik
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.