Bursa'da babasını tüfekle öldürüp kayıp ihbarında bulunan sanık hakim karşısında

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakan Demirel (32), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Olayda ölen Mustafa Demirel'in yakınları ile sanığın avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, annesiyle ayrı bir evde yaşadıklarını, olay günü babasının evine ziyarete gittiğini anlattı.

Demirel, bu sırada, görüşmesine babasının karşı olduğu kız arkadaşıyla mobil uygulama üzerinden konuştuklarını görünce kendisine küfrettiğini söyledi.

Bunun üzerine sinirlendiğini belirten Demirel, babasına bağırdığını belirtti. Demirel, babasının ise eline aldığı demir çubukla kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Babasının evde dolu halde duran tüfeği alarak kendisine doğrulttuğunu iddia eden sanık, boğuşmaya başladıklarını ve eline geçirdiği bu silahla asma kata doğru çıkan babasına ateş ettiğini itiraf etti.

Tüfeği ve babasının arkadaşına ait otomobilin anahtarını alarak annesiyle yaşadıkları eve döndüğünü aktaran Demirel, "Olay nedeniyle dişim kırılmıştı, dudağım kanıyordu. Eve gelince annem ne olduğunu sordu, 'Bir şey yok' dedim. Tüfeği tuvaletteki bölmeye sakladım, sonra uyudum." diye konuştu.

YAKINLARIYLA EVDE YERİNİ BİLDİĞİ BABASININ CESEDİNİ ARAMIŞ

Demirel, babasını öldürdükten sonra ertesi gün kız arkadaşı Ezgi I. ile buluşarak Kapalı Çarşı'ya gittiklerini anlattı. Babasının banka kartıyla 3 Cumhuriyet altını aldığını, bunu paraya çevirdiğini belirten Demirel, cinayeti para meselesi nedeniyle işlemediğini, babasına ait çoğu kredi kartını zaten kendisinin kullandığını kaydetti.

Ağabeyi ve bazı yakınlarıyla eve gidip babasını aradıklarını da anlatan sanık, asma kata kimsenin bakmadığını vurguladı. Sanık, bir süre sonra vicdan azabıyla babasının bulunmasını istediği için çıkıp (asma kat)orada gördüğünü yakınlarına söylediğini ifade etti.

Ağabeyi H.D'nin isteği üzerine polis merkezine gidip kayıp ihbarında bulunduğunu dile getiren sanık, "Ben aslında olayı itiraf edecektim. Ağabeyim hep yanımdaydı, ondan çekindiğim için söyleyemedim." dedi.

Olaydan önce babasının tüfeğini eline alarak, bununla nasıl ateş edildiğini sorduğu iddiasının cinayetle alakasının olmadığını ileri süren sanık, bu durumun daha önce yaşandığını, babasının vefatı nedeniyle vicdan azabı çektiğini sözlerine ekledi.

Sanığın ağabeyi H.D. ise babasının kullanmadığı malzemeleri atmayıp istif ettiğini, evinin kutu ve benzeri eşyalarla dolu olduğunu, bu nedenle asma kattaki cesedi hemen bulamadıklarını belirtti.

Babasının psikolojik sorunları bulunduğunu, kendisini amcasına küçük yaşta evlatlık verdiğini söyleyen H.D, kardeşinden şikayetçi olmadığını ifade etti.

Tanıkları ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Osmangazi Kükürtlü Mahallesi 1. Mutlular Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Mustafa Demirel'in (60) oğlu Hakan Demirel, 10 Şubat'ta polis merkezine giderek, babasını evde silahla vurulmuş halde bulduğunu ihbar etmişti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, baba Demirel'in evine en son oğlu Hakan Demirel'in, ihbardan bir gün önce geldiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Hakan Demirel, polise önce yanıltıcı bilgiler vererek suçunu kabul etmemiş, daha sonra ise babasını, sevdiği kız ile olan ilişkisine onay vermediği ve kız arkadaşına küfür ettiği için sinirlenerek pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti. Bunun üzerine 11 Şubat'ta evde asma katta Mustafa Demirel'in cesedi bulunmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan Demirel, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

