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Bursa'da bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

07.06.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kablo çalarken yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.D. ve Ö.A'yı Güllüce Mahallesi'nde bir tesise ait bakır kabloları kestikleri sırada yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 50 metre bakır kablo, demir kesme makası, 2 çift eldiven, 2 pense ve 2 kontrol kalemi ele geçirildi.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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