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Bursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

25.07.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın beşinci katındaki kapalı balkonun penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki sitede, annesi temizlik yaparken apartmanın beşinci katındaki kapalı balkonun penceresinden sarkan 2 yaşındaki Ahsen A. düştü.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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