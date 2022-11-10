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Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastayı hayata bağlayacak

10.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki kişinin organları yakınları tarafından bağışlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören erkek hastanın, doktorların çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucunda ailesi, gencin organlarını bağışlamaya karar verdi.

Operasyonla bu kişinin kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. 6 hastayı hayata bağlayacak organlardan kornealar ve böbreklerden biri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldı. Diğer böbrek Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kalp Akdeniz Üniversitesi, karaciğer ise Ege Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Korgün Ökmen, 4 gün önce beyin kanaması nedeniyle hastaneye kabul ettikleri hastaya tıbbi olarak tüm tedaviyi yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Buna rağmen hastaya beyin ölümü tanısını koyduklarını belirten Ökmen, "Ailesi çok büyük bir özveri göstererek, organlarını bağışlamayı kabul etti." ifadesini kullandı.

Bursa Bölge Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Yavuz Selim Çınar ise kendi acılarını bir yana bırakıp yaşam bekleyen hastalara umut oldukları için hastanın ailesine teşekkür etti.

Çınar, Bursa bölgesinin tüm Türkiye'de nakil bekleyen hastalara umut olmaya devam ettiğini kaydetti.

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beyin ölümü Organ nakli‎

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